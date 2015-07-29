表格：外资在韩国股市买超111亿韩元

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔7月29日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超111亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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7月29日 11.1 -42.2 2.6
7月28日* -130.5 207.1 -87.5
7月27日 1.1 36.0 -71.3
7月24日 -258.6 -148.8 383.3
7月23日 -189.2 5.9 171.7
7月22日 -377.0 -28.7 422.9
7月21日 -127.1 38.5 93.5
7月20日 -22.2 -102.4 130.3
7月17日 -72.2 -292.9 357.5
7月16日 182.0 98.8 -42.3
7月15日 235.8 -295.2 60.9
7月14日 -35.6 -121.3 168.2
7月13日 6.0 -10.5 27.3
7月10日 -71.1 -156.7 232.8
7月 9日 -348.8 232.4 110.7
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本月以来 -1,868.5 -914.5 3,040.4
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今年以来 6,654.2 -9,813.6 3,291.7
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*注：7月28日为修正后数据
(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。