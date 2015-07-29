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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 16:39 BJT

表格：外资在韩国股市买超111亿韩元

路透首尔7月29日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超111亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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7月29日 11.1 -42.2 2.6

7月28日* -130.5 207.1 -87.5

7月27日 1.1 36.0 -71.3

7月24日 -258.6 -148.8 383.3

7月23日 -189.2 5.9 171.7

7月22日 -377.0 -28.7 422.9

7月21日 -127.1 38.5 93.5

7月20日 -22.2 -102.4 130.3

7月17日 -72.2 -292.9 357.5

7月16日 182.0 98.8 -42.3

7月15日 235.8 -295.2 60.9

7月14日 -35.6 -121.3 168.2

7月13日 6.0 -10.5 27.3

7月10日 -71.1 -156.7 232.8

7月 9日 -348.8 232.4 110.7

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本月以来 -1,868.5 -914.5 3,040.4

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今年以来 6,654.2 -9,813.6 3,291.7

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*注：7月28日为修正后数据

(完)

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