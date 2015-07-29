人民币衍生品：一年期美元掉期升水本周自半月高位回落，后市料区间震荡

路透北京7月29日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三较周初下移，其中一年期自周一创出半月高位后持续回落。交易员指出，本币流动性稳中偏松，加之人民币贬值预期有所减弱，短端与长端美元掉期升水或将走出震荡格局，一年期美元升水有望在1,400~1,600区间震荡。

交易员并称，七月末本币流动性远不如半年末时紧张，近期IRS（利率互换）一直难觅方向，而七天期银行间质押式回购利率 亦稳定在2.5%左右水平，因而短端美元掉期升水难掀波澜。而随着中国股市从周初重挫后企稳反弹，市场对人民币汇率担忧渐消，长端美元掉期升水在周一短暂扬升后亦将回归平稳。

“股市好像已经对外汇这边暂时刺激不是很大，就像掉期上一次（7月8日）一下反应很大，这次也反应了一下，但是一下就过去了，感觉大家有点麻木。”一股份行交易员说。

他并指出，周一中国股市沪综指 重挫8.5%并创近八年半最大单日跌幅，曾令市场担忧人民币汇率临危，激发了大量一年期美元掉期购汇盘。但近两日远期购汇明显减少，市场对中国股市守稳重拾信心，而且逢高亦有结汇盘涌出抵消美元掉期升水涨势。

上周五国务院表态要完善人民币汇率市场化形成机制，扩大人民币汇率双向浮动区间，交易员们指出这一度令离岸衍生品市场出现异动并牵动在岸美元/人民币掉期曲线上移。但在人民币加入特别提款权SDR讨论结束前，扩波幅的概率实则不高；且稳定的即期汇率如定海神针，令人民币贬值预期逐步淡化，长端美元掉期升水上涨动力下降，或转向区间震荡。

美元/人民币一周期掉期 今日收报个25点子，较上周五扬升4.17%；一个月期 收于123个点子，与上周五持平；一年期掉期美元升水 收于1,540个点子，较上周五小升0.33%。

中国银行间市场周三早盘主要回购利率略涨，资金面整体则继续稳中偏松。交易员称，回购利率上升主要受开盘价上行及信用债质押成交加点影响；从供需情况来看，需求较多的隔夜资金相对平衡，七天以上期限仍存在供大于求的情况。