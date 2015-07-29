美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透伦敦7月29日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：小幅下跌后，目前仍有上档机会，在区间小幅回升。初步阻力在费波纳奇位1.1124/29美元及7月10日高点1.1200/16，而且仍有机会上看1.1340，但我们仍预期欧元会在区间顶端1.1440/60受挫。欧元困在1.08-1.15的区间内，较长期展望仍负面。
欧元/瑞郎：近日出现一波相当强劲的涨势，已经升至3月由1.0688瑞郎下跌走势的78.6%回档位。艾略特波浪计数暗示，欧元料将先回跌到1.0580，再进一步升向2月16日高位1.0811。若升破此处，在1.10之前的阻力很少。
澳元/美元：昨天勉强形成日线逆转，且近日低点伴随着日线RSI的背离走势。澳元正在企图弹离两年通道底部0.7188美元、长期费波纳奇回档位0.7185支撑、及14年支撑线(目前在0.7144)。预计这些支撑将守住初步测试，并激发一些获利了结。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1062 1.1058 0.04 -8.56 1.2097
美元/日圆 123.62 123.55 0.06 3.48 119.68
欧元/日圆 136.76 136.62 0.10 -5.83 144.77
美元/瑞郎 0.9623 0.9620 0.03 -3.20 0.9941
英镑/美元 1.5616 1.5609 0.04 0.28 1.5573
美元/加元 1.2958 1.2918 0.31 11.53 1.1618
澳元/美元 0.7305 0.7334 -0.40 -10.57 0.8168
新西兰元/美元 0.6673 0.6684 -0.16 -14.42 0.7797
欧元/瑞郎 1.0646 1.0643 0.03 -11.48 1.2026
欧元/英镑 0.7084 0.7085 -0.01 -8.65 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.4846 9.4724 0.13 0.81 9.4688
美元/挪威克朗 8.1493 8.1644 -0.18 9.06 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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