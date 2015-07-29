欧元/美元：小幅下跌后，目前仍有上档机会，在区间小幅回升。初步阻力在费波纳奇位1.1124/29美元及7月10日高点1.1200/16，而且仍有机会上看1.1340，但我们仍预期欧元会在区间顶端1.1440/60受挫。欧元困在1.08-1.15的区间内，较长期展望仍负面。