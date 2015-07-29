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市场报道 | 2015年 7月 29日 星期三 17:09 BJT

全球贵金属：7月28日SPDR黄金持仓以及iShares白银持仓均持平

路透7月29日 - 周二全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量、以及全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量均同周一持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 21,867,643.9 7月28日 21,867,643.9 7月27日 0.0 0.00%

iShares 326,829,247.2 7月28日 326,829,247.2 7月27日 0.0 0.00%(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉；审校 郑茵)

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