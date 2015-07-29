《路透晚报》--7月29日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数受发那科等拖累小幅收跌，关注美联储决策

日本股市日经指数周三下跌，受发那科(Fanuc)和Tokyo Electron下调全年财测后股价大跌拖累，与此同时，市场在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策决定。日经指数跌0.1%，至20,302.91点。东证股价指数涨0.3%，至1,633.94点。

--中国股市：沪综指缩量收升3.4%，国企股全线大涨带动大盘快速反弹

中国股市沪综指缩量收升3.4%。分析师指出，今日沪指小幅高开后震荡回落，多空拉锯明显，尾盘在重工、交运、电力等国企股全线大涨带动下，股指快速反弹上涨。惟目前市场观望情绪浓厚，信心较弱，且场外配资存续问题仍不确定，预计短线续升空间有限。

沪综指收报3,789.17点，涨126.17点或3.44%。上证A股今日成交5,531.9亿元人民币，创逾两个半月新低，上日为6,799.1亿元。沪深300指数收报3,930.38点,涨3.13%。

--香港股市：收高，中国内地股市反弹带来提振

香港股市收高，受中国内地股市午后反弹提振，内地股市连续三日跌势暂歇。恒生指数涨0.5%，至24,619.45点。恒生国企指数涨0.9%，至11,273.69点。恒生指数成份股整体成交量为14亿股。

--汇市：美元兑日圆走软，市场巴望美联储政策声明

与大宗商品相关的主要货币处于守势，因油价小跌，与此同时交易员在等待着美联储今日稍晚即将公布的会议结果。欧洲市场盘初，美元兑欧元升0.2%报1.1040美元，美元兑日圆涨0.1%报123.71日圆。美元仍陷于近期区间内小幅波动，交投稀少。在主要货币兑美元中，澳元跌幅居前，澳元兑美元下滑近0.5%至0.7302，反映出人们越发看空那些严重依赖大宗商品出口的国家。

--欧元债市：南欧国家公债收益率下跌，中国股市企稳支撑风险偏好

西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率(殖利率)小幅下跌，因中国股市企稳，刺激风险偏好略有升温，投资者也在等待美联储的政策会议。这些国家的公债收益率下跌1-2个基点，西班牙10年期公债收益率报1.92%，意大利10年期公债收益率报1.88%，葡萄牙10年期公债收益率报2.53%。10年期德国公债收益率则持平于0.65%。

--国际油市：油价因供应过剩忧虑下跌，美元走软带来支撑

油价在亚洲市场下跌，围绕全球供应过剩的担忧盖过美国原油库存降幅可能大于预期和美元走软的叠加影响。亚洲投资者聚焦石油输出国组织(OPEC)的产量数据。0909GMT，9月布兰特原油期货下跌0.21美元，至53.09美元。9月美国原油期货跌0.16美元，至47.82美元。

--全球金市：黄金持稳在1,100美元下方，关注美联储政策决议

金价在每盎司1,100美元略下方持稳，距离五年半低点不远，投资者静候美联储会议结果，以寻觅有关今年加息时间的更多线索。0908GMT时，现货金涨0.3%至每盎司1,098美元。美国8月期金大致持平报每盎司1,097美元。

--金属期市：伦铜上涨，受空头回补带动

伦敦期铜跳涨，在市场臆测中国将出台更多刺激措施之际，卖空者纷纷回补仓位，观望美联储今日稍后公布利率决策。0907GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.65%，至每吨5,332美元。沪铜大涨2.49%，至每吨39,090元人民币。