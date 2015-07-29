欧股业绩：标致雪铁龙上半年扭亏为盈，但仍将面临新的挑战

路透巴黎7月29日 - 法国汽车生产商PSA标致雪铁龙 周三公布，该公司上半年实现扭亏为盈，结束之前连续三年的亏损，执行长Carlos Tavares领导下的复兴计划取得成果。

公司上半年录得净利5.71亿欧元(6.31亿美元)，上年同期为亏损1.14亿欧元。但由于面临中国经济放缓以及其它障碍，公司警告不要草率得出结论。

0850GMT，标致股价上涨4.41%报18.57欧元，最高涨至18.80欧元。

公司公布，上半年营收增长6.9%至289亿欧元，得益于标致和雪铁龙汽车的定价情况改善。

核心制造部门的获利从700万欧元跳涨至9.75亿，将汽车部门营业利润率提升至5%，为10多年来首见水平。营业部门自由现金流跳增约三分之二至27.9亿欧元。

不过公司财务长Chatillon表示，欧元贬值、原材料成本降价以及其它季节性有利因素对营业利润增幅的贡献达到三分之一左右。他补充说，后面情况将会变得比较困难。

目前日益迫近的挑战包括中国需求放缓，他说，该公司将中国市场增长预期从7%调降至3%。