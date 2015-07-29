英国金融：央行修改银行资本缓冲规定

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透伦敦7月29日 - 英国央行正在改进关于银行缓冲资本的规定，以提高透明度，并更好地应对相关风险。
英国央行审慎监管局(PRA)在一份公告中表示，该机构正在制订新的“PRA缓冲资本”规定，银行需要持有一定的缓冲资本，以吸纳在可能出现的严峻压力蒙受的损失。
如果PRA评估认为某家银行的风险管理和公司治理情况明显脆弱，PRA可能也会定出PRA缓冲资本，以覆盖这些疲弱环节的风险，直到获得解决。
“银行必须持有充足资本以应对业务中的风险，在向总体经济提供关键服务过程中确保金融稳定性和持续性，”PRA主管贝利在周三声明中指出。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。