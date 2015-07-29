英国金融：央行修改银行资本缓冲规定

路透伦敦7月29日 - 英国央行正在改进关于银行缓冲资本的规定，以提高透明度，并更好地应对相关风险。

英国央行审慎监管局(PRA)在一份公告中表示，该机构正在制订新的“PRA缓冲资本”规定，银行需要持有一定的缓冲资本，以吸纳在可能出现的严峻压力蒙受的损失。

如果PRA评估认为某家银行的风险管理和公司治理情况明显脆弱，PRA可能也会定出PRA缓冲资本，以覆盖这些疲弱环节的风险，直到获得解决。