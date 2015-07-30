台湾货币市场：7月30日及本/下提存期资金预期变化一览表

路透台北7月30日 - 台湾货币市场周四和本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,013.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------------------ (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 4,122亿台币： 07/31 802.50亿台币 08/03 3,319.50亿台币 --公债付息共32.638亿台币。 7/31：103甲11期公债付息6.375亿台币。 8/02：100甲7期4息12.1875亿台币。 8/02：102甲9期2息14.0755亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --7/31：财政部发行财104-6期国库券，金额300亿台币，期限273天期，30日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 ------------------------------------------------------------------------------ (下提存期) 宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)5,842.60亿台币： 08/04 1,037.00亿台币 08/05 2,095.00亿台币 08/06 1,443.20亿台币 08/07 43.00亿台币 08/10 2,640.50亿台币 08/11 5,573.00亿台币 08/12 2,360.50亿台币 08/13 2,408.50亿台币 08/14 502.00亿台币 08/17 6,973.30亿台币 08/18 1,941.00亿台币 08/19 4,663.00亿台币 08/20 5,884.30亿台币 08/21 533.50亿台币 08/24 460.00亿台币 08/25 5,598.00亿台币 08/26 1,487.80亿台币 08/27 20.00亿台币 08/28 2.00亿台币 08/31 29.00亿台币 09/01 60.00亿台币 09/02 54.00亿台币 09/03 34.00亿台币 --公债付息共429.50亿台币。 8/04：103甲12期1息7.875亿台币。 8/07：90甲6期14息18.75亿台币。 8/10：101甲7期3息9.0亿台币。 8/11：89甲11期公债还本300亿台币，加上付息15.375亿台币。 8/12：99甲7期5息14亿台币。 8/13：98甲5期6息12.75亿台币。 8/14：97甲5期7息15.75亿台币。 8/16：91甲7期13息15亿台币。 8/22：100甲8期4息11.25亿台币。 8/24：101甲8期3息9.75亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --8/5：中央银行发行364天期定存单，金额1,500亿台币，4日标售。 --8/10：财政部发行104甲11期公债，金额预计300亿台币，天期30年期，5日标售。 --8/12：中央银行发行两年期定存单，金额300亿台币，11日标售。 --8/14：财政部发行财104-7期国库券，金额250亿台币，期限91天期，13日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 董永年 审校 詹静宜)