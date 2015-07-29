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市场报道 | 2015年 7月 29日 星期三 17:44 BJT

欧洲汇市：英镑持稳，投资人等待美国FED政策声明

本月稍早英镑贸易加权指数触及七年半高位，今年迄今已累计涨逾6%。

英镑兑美元 周三持平于1.5619美元，兑欧元 持稳于0.7083英镑。

“美联储将保留9月升息的可能，但他们不会作出提前承诺，”摩根士丹利外汇策略全球主管Hans Redeker称。

“英国央行亦将升息，但我认为将在美联储之后。”

英国央行周三公布的数据显示，英国6月对非金融企业贷款锐减，但抵押贷款批准件数及消费者贷款上升。 该数据对英镑影响不明显。

英国央行货币政策委员会(MPC)下周将召开会议，并首次同时公布利率决议、委员投票分布情况、委员讨论内容摘要及季度经济预测值。

此次会议预计不会调整利率，但有可能出现今年首次非一致表决通过。部分市场人士认为，九名成员中，支持立即升息的委员将高达三人。(完)

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