两岸金融：台湾银行业第二季大陆曝险1.76兆台币，占净值比为0.62倍

路透台北7月29日 - 台湾金融监督管理委员会公布，2015年第二季底台湾全体银行业在中国大陆曝险金额 总计1兆(万亿)7,609.01亿台币，占净值比重为0.62倍，微低于上季的0.67倍。 金管会资料显示，今年第二季全体银行业大陆曝险金额季减44.25亿台币至1兆7,609.01亿台币；去年第四 季则为1兆7,564.76亿台币。 39家台湾的银行业中，以凯基银行在中国曝险金额占净值比重的1.1倍高居第一，法定的上限则为1，金管 会已要求其尽快改善；紧随其后的是兆丰商业银行、元大商业银行，其曝险占净值比各以0.81倍、0.79倍分居 第二、第三；公股银行中以兆丰商业银行占比最高。 但若由曝险的金额来看，则以兆丰银行在第二季的曝险总额度1,741.22亿台币最高，百分之百公营的台湾 银行大陆曝险则季增51.31亿至1,490.81亿台币，暂居第二，其金额占净值的倍数为0.60，稍高于上季的0.57 ；中国信托银行则以曝险总额度1,358.89亿台币位居第三。 下表为第二季台湾银行业对大陆曝险金额占净值比重最高的前10名（单位为百万台币）： 银行 大陆曝险金额 占净值比重(倍) 凯基商业银行 60,846 1.1 兆丰国际商业银行 174,122 0.81 元大商业银行 38,652 0.79 台湾工业银行 21,669 0.78 台北富邦商业银行 111,784 0.76 华南商业银行 95,339 0.73 彰化商业银行 83,846 0.71 高雄银行 8,004 0.71 永丰商业银行 71,202 0.71 中国信托商业银行 135,859 0.69 台湾中小企业银行 43,128 0.69 资料来源：金管会。（完） (记者 詹静宜 审校 董永年)