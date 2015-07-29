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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 18:08 BJT

亚洲橡胶：仓位调节提振TOCOM指标期胶反弹，结束三日跌势

交易员表示，上海期胶反弹也扶助TOCOM期胶。

上海期交所1月期胶 上涨125元人民币至每吨12,695元。

“一些投资者也纷纷转换仓位，买入12月合约同时卖出1月合约，后者流动性更高，”Gu说。

“我们预计在205日圆附近，多空双方会胶着一阵。”

新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶 最新报每公斤140.0美分，下跌0.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/王洋; 审校 蔡美珍/艾茂林)

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