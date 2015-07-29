中国就业：下半年形势总体持稳，不排除区域性、结构性失业风险--人社部

路透北京7月29日 - 中国人力资源和社会保障部周三表示，当前中国就业形势总体平稳、稳中向好，下半年预计亦能持稳，但不排除因经济发展中的不确定因素而导致的区域性、结构性失业风险。

人社部新闻发言人李忠在发布会上称，当前失业率仍保持在较低水平，城镇新增就业增幅趋稳，人力资源市场供求基本平衡，重点群体就业保持总体稳定，特别是农村劳动力转移就业稳中有增。

“对下半年就业形势，我们总的判断，如果经济不出现大的波动，就业形势应能保持总体稳定。”人社部就业促进司副司长张莹在同一场合表示，同时不排除因为经济发展中的一些不确定、不稳定因素，可能引发的一些区域性、结构性的失业风险。

李忠在会上称，据人力资源社会保障部对10省500个行政村农村劳动力转移就业监测数据显示，截至2015年6月末，500村在外务工人数为29.4万人，占监测全部劳动力人数的50%，比去年同期增加0.3万人，比上季度末增加1.7万人。

从监测数据看，今年农村劳动力转移就业人数呈先降后升态势。年初受经济下行压力加大、企业招用工不旺影响，再加上春节较往年延迟，2月末农村劳动力外出务工人数曾同比有所减少，3月份外出就业人数开始回升，并逐渐接近去年同期水平，到6月末外出务工人数同比、环比均有所增加，达到历史最高水平。

人社部此前数据显示，今年上半年就业形势总体平稳，二季度末全国城镇登记失业率为4.04%，保持在较低水平。