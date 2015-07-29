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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 19:27 BJT

国际油市：380-cst燃料油受原油价格拖累下跌，韩国需求浮现

路透新加坡7月29日 - 新加坡船舶燃料油价格周三连续第九个交易日
下跌，交易商称，虽然是受原油价格拖累走低，但已经引发韩国一些需求
。
    
    路透数据显示，新加坡380-cst燃料油报在每吨280.50美元，较上日
下跌0.5美元。
    
    油价周三下跌，创下一年来最长连跌记录，因全球供过于求情势恶化
，抵销美元走软及预期中的美国原油库存下滑所带来的提振效果。
    
    韩国的指标价格报在每吨约335美元，较新加坡现货报价升水约55美
元。
    
    一名韩国燃料油交易商表示，与几周前相较，需求已经回升，供给也
没有很吃紧。”
    
    因此，韩国船用重油价格仍高于日本报价；日本7月中旬因为恶劣天
候状况及台风等问题，有部分船货取消装运，导致当地目前正面临充裕供
给的问题。
    
    一名驻日本的贸易界消息人士表示，“7月因为需求低迷而供过于求
，之后又因为台风而无法交运。”
    
    日本380-cst船用重油周三报约每吨310美元，较韩国每吨便宜约20-2
5美元。
    
    新加坡市场今未有成交。(完)
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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