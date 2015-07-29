国际油市：380-cst燃料油受原油价格拖累下跌，韩国需求浮现

路透新加坡7月29日 - 新加坡船舶燃料油价格周三连续第九个交易日 下跌，交易商称，虽然是受原油价格拖累走低，但已经引发韩国一些需求 。 路透数据显示，新加坡380-cst燃料油报在每吨280.50美元，较上日 下跌0.5美元。 油价周三下跌，创下一年来最长连跌记录，因全球供过于求情势恶化 ，抵销美元走软及预期中的美国原油库存下滑所带来的提振效果。 韩国的指标价格报在每吨约335美元，较新加坡现货报价升水约55美 元。 一名韩国燃料油交易商表示，与几周前相较，需求已经回升，供给也 没有很吃紧。” 因此，韩国船用重油价格仍高于日本报价；日本7月中旬因为恶劣天 候状况及台风等问题，有部分船货取消装运，导致当地目前正面临充裕供 给的问题。 一名驻日本的贸易界消息人士表示，“7月因为需求低迷而供过于求 ，之后又因为台风而无法交运。” 日本380-cst船用重油周三报约每吨310美元，较韩国每吨便宜约20-2 5美元。 新加坡市场今未有成交。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)