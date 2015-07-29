中国经济：推进城市地下综合管廊建设，鼓励社会资本参与--国务院

路透北京7月29日 - 中国国务院周三表示，推进城市地下综合管廊建设，扩大公共产品供给提高新型城镇化质量，并鼓励社会资本参与管廊建设和运营管理，将管廊建设列入专项金融债支持范围。

国务院常务会议确定，要求各城市政府编制地下综合管廊建设专项规划，在年度建设中优先安排，并预留和控制地下空间，同时在全国开展一批地下综合管廊建设示范。

国务院提出，要创新投融资机制，在加大财政投入的同时，通过特许经营、投资补贴、贷款贴息等方式，鼓励社会资本参与管廊建设和运营管理。

还要发挥开发性金融作用，将管廊建设列入专项金融债支持范围，支持管廊建设运营企业通过发行债券、票据等融资。

国务院还提出通过改革创新促进旅游投资和消费，增加就业和居民收入。为此，要改善旅游消费环境，支持加强中西部地区支线机场、连通景区道路、停车场、旅游厕所等建设。

要加大政府投资，调动社会力量，鼓励采取PPP等模式投资建设和运营旅游项目，拓宽旅游企业融资渠道，鼓励金融机构加大信贷支持。

国务院鼓励发展个性化、特色化乡村旅游，挖掘旅游消费新热点，放宽在线度假租赁、旅游租车等“互联网+”新业态的准入和经营许可。