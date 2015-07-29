中国经济：推进城市地下综合管廊建设，鼓励社会资本参与--国务院

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京7月29日 - 中国国务院周三表示，推进城市地下综合管廊建设，扩大公共产品供给提高新型城镇化质量，并鼓励社会资本参与管廊建设和运营管理，将管廊建设列入专项金融债支持范围。
国务院常务会议确定，要求各城市政府编制地下综合管廊建设专项规划，在年度建设中优先安排，并预留和控制地下空间，同时在全国开展一批地下综合管廊建设示范。
国务院提出，要创新投融资机制，在加大财政投入的同时，通过特许经营、投资补贴、贷款贴息等方式，鼓励社会资本参与管廊建设和运营管理。
还要发挥开发性金融作用，将管廊建设列入专项金融债支持范围，支持管廊建设运营企业通过发行债券、票据等融资。
国务院还提出通过改革创新促进旅游投资和消费，增加就业和居民收入。为此，要改善旅游消费环境，支持加强中西部地区支线机场、连通景区道路、停车场、旅游厕所等建设。
要加大政府投资，调动社会力量，鼓励采取PPP等模式投资建设和运营旅游项目，拓宽旅游企业融资渠道，鼓励金融机构加大信贷支持。
国务院鼓励发展个性化、特色化乡村旅游，挖掘旅游消费新热点，放宽在线度假租赁、旅游租车等“互联网+”新业态的准入和经营许可。
发改委综合司副司长高杲周三稍早表示，要释放有效需求，增加公共产品和公共服务来促进传统引擎的升级，进一步充实重大投资工程包和消费工程，继续在一些基础性的、全局性、战略性以及现实需求大、投资消费有机结合的领域加大投入，发挥好内需对经济增长的关键支撑作用。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。