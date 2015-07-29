东南亚股市：泰国股市假日来临前反弹，其余涨跌互见

路透曼谷7月29日 - 东南亚股市周三涨跌互见，出现超卖的泰国及印 尼股市反弹，因在财报季期间有选择性买盘进场，在此同时其他市场则是 收平或下跌，等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)决议出炉。 泰国股市 收盘上涨0.7%，此前连续四个交易日下跌，导致该指 数进入强烈超卖区域。 泰国股市14日相对强弱指标(RSI)收盘时为27.8，周二时为21.6，该 指标处于30以下显示市场呈现超卖。 Siam Cement 上涨1.2%，这家泰国最大工业集团季度净利大 增63%，远优于市场预期。 宏利资产管理首席配销长Juckchai Boonyawat表示，“各项基础建设 专案的执行将大大提振经济活动。当前指数水准是良好的进场点。” 泰国股市周四将逢假日休市，周五将恢复交易。 印尼股市 收盘上涨0.1%，14日RSI位于30.14，周二报29.18。 Garuda Indonesia 股价大涨5.9%，因该公司2015上半年出现获 利。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 375.16 0.78 +0.21 -8.67 410.77 新加坡 3284.00 2.91 +0.09 -2.41 3365.15 马来西亚 1698.99 -0.71 -0.04 -3.53 1761.25 泰国 1417.49 9.42 +0.67 -5.35 1497.67 印尼 4721.12 6.37 +0.14 -9.68 5226.95 菲律宾 7482.83 3.80 +0.05 +3.49 7230.57 越南 624.70 -6.77 -1.07 +14.49 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)