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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 19:23 BJT

东南亚股市：泰国股市假日来临前反弹，其余涨跌互见

路透曼谷7月29日 - 东南亚股市周三涨跌互见，出现超卖的泰国及印
尼股市反弹，因在财报季期间有选择性买盘进场，在此同时其他市场则是
收平或下跌，等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)决议出炉。
    
    泰国股市 收盘上涨0.7%，此前连续四个交易日下跌，导致该指
数进入强烈超卖区域。
    
    泰国股市14日相对强弱指标(RSI)收盘时为27.8，周二时为21.6，该
指标处于30以下显示市场呈现超卖。
    
    Siam Cement 上涨1.2%，这家泰国最大工业集团季度净利大
增63%，远优于市场预期。
    
    宏利资产管理首席配销长Juckchai Boonyawat表示，“各项基础建设
专案的执行将大大提振经济活动。当前指数水准是良好的进场点。”
    
    泰国股市周四将逢假日休市，周五将恢复交易。
    
    印尼股市 收盘上涨0.1%，14日RSI位于30.14，周二报29.18。
Garuda Indonesia 股价大涨5.9%，因该公司2015上半年出现获
利。

                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   375.16     0.78   +0.21  
 -8.67   410.77
    新加坡                   3284.00     2.91   +0.09  
 -2.41  3365.15
    马来西亚                  1698.99    -0.71   -0.04  
 -3.53  1761.25
    泰国                      1417.49     9.42   +0.67  
 -5.35  1497.67
    印尼                      4721.12     6.37   +0.14  
 -9.68  5226.95
    菲律宾                     7482.83     3.80   +0.05  
 +3.49  7230.57
    越南                        624.70    -6.77   -1.07  
+14.49   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
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    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         
    

 (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)

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