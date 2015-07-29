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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 19:42 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差持续下跌；东西方价差扩大

路透新加坡7月29日 - 交易商表示，亚洲柴油价差周三持续下滑；同
时东西方价差扩大，这可能鼓励更多供应从亚洲流向欧洲。
    
   　路透数据显示，8月柴油裂解价差下滑0.11美元至每桶较迪拜原油高
出7.76美元，创下五年半新低。
    
    根据该数据，期货转掉期贴水扩大0.25美元至每吨36.03美元。他们
并表示，价差约为20美元或以上，通常暗示将船货运往西方是有利可图的
，不过这要取决于航运费用。近来运费一直相当高。
    
    马来西亚国家石油公司(Petronas)持续在现货市场供应船货，这也使
得市场供应过剩情况加剧。
    
    新加坡现货交易方面，有两笔柴油交易，无航煤交易。

    道达尔向卢克石油(Lukoil)购买15万桶含硫量500ppm柴油，船期为8
月23-27日，每桶较8月24-28日新加坡报价均价贴水0.90美元。

    壳牌向BP出售18万桶含硫量10ppm柴油，船期为8月24-28日，每桶较8
月24-28日新加坡报价均价升水2.50美元。(完)
        
    NYMEX原油                NYMEX原油电子盘          [O
/SCN]
    NYMEX主力合约             伦敦布兰特主力合约       <L
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    产油国官方售价英文原文   

 (编译 戴素萍 审校 陈宗琦)

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