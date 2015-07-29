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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 19:35 BJT

马来西亚期市：棕榈油价格触及三个月新低，市场忧心出口需求前景

路透雅加达7月29日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及三个月低点，扭
转早盘短暂回升走势，连续第六个交易日下跌，因对出口需求前景的担忧
引发价格进一步下滑。
    
    马来西亚衍生品交易所指标10月棕榈油期货 周三收低0.89%
，报每吨2,112马币，稍早一度触及2,108马币，为4月30日以来最低。
    
    “这是市场弱势格局的延伸，”吉隆坡一外资经纪商交易员表示。
    
    “午休过后大连商品交易所棕榈油价格没有太大变动，我们趁这个机
会调整价格，市场持续走空。”
    
    成交量报56,574口，远高于通常的35,000口。
    
    上述交易商表示，近期马来西亚总理纳吉布面临贪腐相关指控的政治
闹剧看来并未影响市况。
    
    但另一名交易员称，中国股市动荡将会冲击棕榈油需求；中国是全球
最大的食用油进口国之一。
    
    该交易员称，“有些参与棕榈油交易的人，其资金被中国股市给吞蚀
了。”(完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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