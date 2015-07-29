马来西亚期市：棕榈油价格触及三个月新低，市场忧心出口需求前景

路透雅加达7月29日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及三个月低点，扭 转早盘短暂回升走势，连续第六个交易日下跌，因对出口需求前景的担忧 引发价格进一步下滑。 马来西亚衍生品交易所指标10月棕榈油期货 周三收低0.89% ，报每吨2,112马币，稍早一度触及2,108马币，为4月30日以来最低。 “这是市场弱势格局的延伸，”吉隆坡一外资经纪商交易员表示。 “午休过后大连商品交易所棕榈油价格没有太大变动，我们趁这个机 会调整价格，市场持续走空。” 成交量报56,574口，远高于通常的35,000口。 上述交易商表示，近期马来西亚总理纳吉布面临贪腐相关指控的政治 闹剧看来并未影响市况。 但另一名交易员称，中国股市动荡将会冲击棕榈油需求；中国是全球 最大的食用油进口国之一。 该交易员称，“有些参与棕榈油交易的人，其资金被中国股市给吞蚀 了。”(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 戴素萍)