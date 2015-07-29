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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 21:10 BJT

国际油市：俄国能源部长称没有与OPEC讨论减产的计划--Interfax

路透莫斯科7月29日 - 国际文传电讯社(Interfax)周四援引俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)的话称，在石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周四访问莫斯科期间，俄罗斯没有与OPEC讨论减产的计划。

诺瓦克并称，油市没有“异常”情况，油价仍一如“预期”介于每桶50-65美元。

OPEC决定维持产量不变，开始市场份额保卫战。全球最大产油国俄罗斯，同样也拒绝采取任何支持油价的行动。油价自去年以来已下跌逾半。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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