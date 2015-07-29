国际油市：俄国能源部长称没有与OPEC讨论减产的计划--Interfax

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透莫斯科7月29日 - 国际文传电讯社(Interfax)周四援引俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)的话称，在石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周四访问莫斯科期间，俄罗斯没有与OPEC讨论减产的计划。
诺瓦克并称，油市没有“异常”情况，油价仍一如“预期”介于每桶50-65美元。
OPEC决定维持产量不变，开始市场份额保卫战。全球最大产油国俄罗斯，同样也拒绝采取任何支持油价的行动。油价自去年以来已下跌逾半。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。