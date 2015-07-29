国际油市：石脑油裂解价差自五周高点下滑，交易商称基本面未变

路透新加坡7月29日 - 亚洲石脑油裂解价差周三自五周高点下滑至每 吨81.25美元，但交易商称基本面未有改变。 交易商称，供应仍旧充裕，令现货价格处于贴水水准，尽管高运费已 经导致9月欧洲及地中海运往亚洲船货数量较8月放缓。 一名交易商表示，“但仍旧有一些供应过剩，我预期价格整个9月仍 处于贴水水准。” 交易商表示，韩华石化进入市场寻求买进9月上半月运至Daesan的石 脑油。 目前尚不清楚交易结果及船货规格等相关细节，但交易商估计价格将 为较日本成本加运费(C&F)报价每吨贴水3.25美元， 这较Lotte Chemical上日为9月上半月支付的每吨贴水2.50美元为低 。 亚洲汽油裂解价差下跌1.3%至三日低点每桶15.50美元，但远高于201 4年均价每桶8.50美元。 供应仍有限，原因很多，包括需求畅旺，且近期炼厂持续岁修。 新加坡市场方面，有两笔汽油交易，零笔石脑油交易。 壳牌买进两批95号汽油船货，其中一批的卖家为中国石油，8月19-23 日装运，每桶报价71.80美元；另一批船货卖家为BP，8月24-28装运，每 桶71.90美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)