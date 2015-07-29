版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 21:27 BJT

国际油市：石脑油裂解价差自五周高点下滑，交易商称基本面未变

路透新加坡7月29日 - 亚洲石脑油裂解价差周三自五周高点下滑至每
吨81.25美元，但交易商称基本面未有改变。
    
    交易商称，供应仍旧充裕，令现货价格处于贴水水准，尽管高运费已
经导致9月欧洲及地中海运往亚洲船货数量较8月放缓。
    
    一名交易商表示，“但仍旧有一些供应过剩，我预期价格整个9月仍
处于贴水水准。”
    
    交易商表示，韩华石化进入市场寻求买进9月上半月运至Daesan的石
脑油。
    
    目前尚不清楚交易结果及船货规格等相关细节，但交易商估计价格将
为较日本成本加运费(C&F)报价每吨贴水3.25美元，
    
    这较Lotte Chemical上日为9月上半月支付的每吨贴水2.50美元为低
。
    
    亚洲汽油裂解价差下跌1.3%至三日低点每桶15.50美元，但远高于201
4年均价每桶8.50美元。
    
    供应仍有限，原因很多，包括需求畅旺，且近期炼厂持续岁修。
    
    新加坡市场方面，有两笔汽油交易，零笔石脑油交易。
    
    壳牌买进两批95号汽油船货，其中一批的卖家为中国石油，8月19-23
日装运，每桶报价71.80美元；另一批船货卖家为BP，8月24-28装运，每
桶71.90美元。(完)
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
    亚洲石脑油               国际油市相关新闻  [CRU|P
ROD-CMN]
    EIA/API周度库存比较     OPEC相关新闻          [O
PEC-CMN]
    产油国官方售价英文原文    

 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐