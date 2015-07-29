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市场报道 | 2015年 7月 29日 星期三 21:40 BJT

美国股市：开盘几无变动，等候美联储政策声明

路透7月29日 - 美国股市周三开盘几无变动，美国联邦储备理事会(美联储/FED)稍后将发表政策声明，市场也期待中国能阻止股市动荡。

道琼工业指数 上涨18.7点，或0.11%，报17,648.97点；标普500指数 涨2.97点，或0.14%，报2,096.22点；Nasdaq综合股价指数 升10.58点，或0.21%，报5,099.79点。(完)

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