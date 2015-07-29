欧洲汇市：英国利率前景提振英镑/美元触及四周高位，静待FED政策声明

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦7月29日 - 英镑兑美元周三触及四周高位，受英国消费者需求增强的迹象提振，大部份市场人士等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布政策声明，以寻找美国升息时机的线索。
尽管美联储很可能在年底前升息，但近期商品价格下滑和中国市场动荡对美联储9月升息的预期产生疑虑。而英国央行预料将在年底前后时升息。
周三数据显示英国6月抵押贷款批准件数反弹，另一报告显示海外投资者增加买入英债。周二数据显示英国第二季经济积累动能，这些消息均支撑英镑表现。
英镑兑美元 上涨0.4%，至7月1日来最高1.5685美元。欧元兑英镑 下跌0.7%，至0.7040英镑。
“美联储将保留9月升息的可能，但他们不会提前承诺，”摩根士丹利外汇策略部全球主管Hans Redeker说。
“英国央行也将升息，但我认为将在美联储之后。”
英国央行货币政策委员会(MPC)下周将召开会议，并首次同时公布利率决议、委员投票分布情况、委员讨论内容摘要及季度经济预测。
此次会议预计不会调整利率，但有可能出现今年首次非一致表决通过。部分市场人士认为，九名成员中，支持立即升息的委员将高达三人。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。