纽约期市：期糖上涨，因巴西雷亚尔走高和白糖/原糖溢价急升

路透纽约/伦敦7月29日 - 洲际交易所(ICE)期糖周三上扬近4%，受巴西货币雷亚尔上涨和白糖/原糖溢价持续上涨显示实货需求增强所提振。

咖啡和可可期货也上扬，追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 连升第二日，从2009年最低位反弹。

尽管巴西雷亚尔 仍接近12年低位水准，但雷亚尔上涨支撑原糖和咖啡价格。

“雷亚尔在隔夜时段反弹，部分升势在糖市开盘时反应在价格中，”ABN AMRO糖经纪部门主管James Kirkup说，“我认为今日有技术性回补空头。”

现货白糖/现货原糖溢价上升，至一个月高位每吨105.87美元，这也支撑市场。

交易商表示，这反映需求较之前预期更大。

10月原糖期货 收涨0.29美分，或2.6%，报每磅11.46美分，盘早大涨3.9%至11.61美分，此前挂在11.40美分上方的止损买单被触动，交易商表示。

10月白糖期货 收涨7.90美元，或2.3%，报每吨357.20美元。

9月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.9美分，或1.6%，报每磅1.2215美元。

9月罗布斯塔咖啡期货 收升12美元，或0.7%，报每吨1,638美元，接近周二触及两个月低位1,624美元。

9月纽约可可期货 上扬13美元，或0.4%，收报每吨3,217美元。9月伦敦可可期货 收涨5英镑，或0.2%，报每吨2,139英镑。(完)

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