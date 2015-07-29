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市场报道 | 2015年 7月 30日 星期四 04:08 BJT

美股盘后：FACEBOOK公布业绩后股价急跌5%

路透7月29日 - FACEBOOK 周三在美股盘后交易中急跌5%，此前该公司公布业绩。

FACEBOOK公布第二季GAAP每股收益为0.25美元，非GAAP每股收益为0.50美元，营收增长39%，为40.4亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第二季每股收益为0.47美元，营收为39.9亿美元。(完)

(编译 母红；审校 李军)

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