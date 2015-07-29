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市场报道 | 2015年 7月 30日 星期四 04:13 BJT

美国股市: 道琼工业指数收升0.69%，Nasdaq指数收涨0.44%

路透7月29日 - 美国股市周三上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布维持利率不变，且表示经济和就业市场持续增强。

道琼工业指数 收高121.12点，或0.69%，至17,751.39点；标准普尔500指数 上涨15.32点，或0.73%，至2,108.57点；Nasdaq指数 收升22.53点，或0.44%，至5,111.73点。(完)

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