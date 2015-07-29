国际油市：油价从近六个月低位回升，因上周原油库存骤降

* 上周美国原油库存骤降，降幅远超预期

* 美国原油期货盘中上涨1美元，但因美元上涨而从高位回落

* 尽管上周美国原油库存减少，但全球供应过剩的情况仍在恶化

路透纽约7月29日 - 油价周三收涨，从数月低位反弹，因美国政府数据显示上周美国原油库存意外大幅减少，暗示能源需求下降的市场预期可能有误。

原油期货在过去一个月大跌逾10美元，因担心美国夏季汽油需求上升不足以抵销全球原油供应不断增加对油市带来的拖累。美元急升，打压商品价格，且全球最大能源消费国中国股市下挫，也导致原油走低。

不过，美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，最新一周美国原油库存减少420万桶，是分析师预计的18.4万桶降幅的逾20倍，反映能源需求可能较部分人认为的更强。

这和之前一周美国原油库存增加形成鲜明对照，之前一周的库存超过了过去五年同期均值。

EIA称，最新一周汽油需求较上年同期增长6.2%，过去四周日均需求为951万桶。

布兰特和美国原油受EIA数据带动均上涨逾1美元，但因美元上涨，令油价收位低于日内高位。美元在下午稍后交易中上扬，因臆测美联储仍有可能在9月升息。

布兰特原油 收升0.08美元，或0.2%，报每桶53.38美元，日高在54.33美元。

美国原油 收涨0.81美元，或1.7%，报每桶48.79美元，日高在49.52美元。

分析师表示，尽管上周美国原油库存减少，但全球库存增加的趋势没有显示发生逆转的迹象。