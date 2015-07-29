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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 06:19 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月29日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 80.26 -0.30 -0.37 1325078

京东 33.29 +0.81 +2.49 5676513

新浪 41.18 +0.72 +1.78 1233265

搜狐 46.27 +2.04 +4.61 800432

网易 141.47 +1.02 +0.73 683554

百度 170.01 +1.98 +1.18 8310658

台湾

台湾积体电路 22.11 +0.23 +1.05 2719316

联电 1.72 -0.03 -1.71 383239

日月光 5.28 -0.47 -8.17 781118

硅品精密 5.27 -0.56 -9.61 3198891

和信超媒体 0.69 -0.01 -1.44 25613

友达 3.45 -0.21 -5.74 666759

中华电信 30.56 +0.09 +0.30 55934

台湾国际航电 42.69 -0.10 -0.23 1814486

香港

中国移动 63.75 +0.61 +0.97 202058

中国联通 13.92 +0.06 +0.43 322341

中国电信 55.93 +0.10 +0.18 19321

中芯国际 4.53 +0.09 +2.03 4672

电讯盈科 5.79 +0.10 +1.76 719

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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