《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月29日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 80.26 -0.30 -0.37 1325078
京东 33.29 +0.81 +2.49 5676513
新浪 41.18 +0.72 +1.78 1233265
搜狐 46.27 +2.04 +4.61 800432
网易 141.47 +1.02 +0.73 683554
百度 170.01 +1.98 +1.18 8310658
台湾
台湾积体电路 22.11 +0.23 +1.05 2719316
联电 1.72 -0.03 -1.71 383239
日月光 5.28 -0.47 -8.17 781118
硅品精密 5.27 -0.56 -9.61 3198891
和信超媒体 0.69 -0.01 -1.44 25613
友达 3.45 -0.21 -5.74 666759
中华电信 30.56 +0.09 +0.30 55934
台湾国际航电 42.69 -0.10 -0.23 1814486
香港
中国移动 63.75 +0.61 +0.97 202058
中国联通 13.92 +0.06 +0.43 322341
中国电信 55.93 +0.10 +0.18 19321
中芯国际 4.53 +0.09 +2.03 4672
电讯盈科 5.79 +0.10 +1.76 719
(完)
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