美股业绩：Facebook因支出大增季度获利锐减9%，盘后股价震荡走低

Macquarie Research分析师Ben Schachter称，Facebook成本和支出符合预期。“我们认为该公司未来面临许多机会，因此我们希望看到他们在那些投资方面大举支出，”他说。

Facebook股价盘后跌约2.5%。周三常规交易时段收在96.99美元，今年迄今已涨24.3%，公司市值为2,764亿美元。

该公司第二季营收从29.1亿跳增至40.4亿美元。

股东净利降至7.15亿美元，或每股0.25美元，上年同期分别为7.88亿和0.3美元。

扣除特殊项目后的每股盈余为0.5美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期为每股盈余0.47美元，营收39.9亿美元。

广告营收增长43%至38.3亿美元。移动广告营收占比由上年同期的62%升至76%。

Facebook称截至6月30日，有14.9亿月度活跃用户，比上年同期增加13%。其中有13.1亿是通过移动设备访问，数量增长23%。

6月每日活跃用户增至9.68亿，同比增长17%。

“尤其让人印象深刻的是，用户数量比以往多得多-每天访问的月度用户比例持续增长，”Forrester Research分析师Nate Elliott称。(完) (编译 王丽鑫/李爽 审校 李婷仪)