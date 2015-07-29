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市场报道 | 2015年 7月 30日 星期四 07:14 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月30日-8月6日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

7月27日当周

7月30日(四)

1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季初值 +2.6% -0.2%

最终销售 +3.0% -0.6%

消费者支出 -- +2.1%

GDP隐性平减指数 +1.5% -0.1%

核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.6% +0.8%

个人消费支出(PCE)物价指数 +2.0% -2.0%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月25日当周 27.0 25.5

四周均值(万人) -- 27.85

续请失业金人数(万人) 7月18日当周 221.2 220.7

7月31日(五)

1230 加拿大GDP(较前月) 5月 持平 -0.1%

1230 美国雇佣成本指数 第二季 +0.6% +0.7%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 7月 50.5 49.4

1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数 7月终值 94.0 93.3

现况指数 106.3 106.0

预期指数 86.0 85.2

8月3日当周

8月3日(一)

1230 美国实质个人支出(较前月) 6月 -- +0.6%

个人所得(较前月) +0.4% +0.5%

个人支出(经季调，较前月) +0.2% +0.9%

核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) -- +1.2%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.3%

(较上年同期) -- +0.2%

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月终值 -- 53.8

1400 美国建筑支出(较前月) 6月 +0.6% +0.8%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 53.5 53.5

价格指数 49.5 49.5

就业指数 -- 55.5

新订单指数 -- 56.0

1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 6月 -- +2.3%

1730 美国汽车销售年率(万辆) 7月 1,725 1,716

8月4日(二)

1330 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 51.3

1345 美国ISM纽约企业活动指数 7月 -- 690.2

1230 美国工厂订单(较前月) 6月 +1.4% -1.0%

扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.1%

耐久财订单(较前月) 6月修正值 -- +3.4%

扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +0.8%

扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +3.8%

扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +0.9%

8月5日(三)

1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 7月 21.5 23.7

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差420 逆差419

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 -- 逆差33.4

出口(亿加元) -- 420.0

进口(亿加元) -- 453.4

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月终值 -- 55.2

服务业PMI -- 55.2

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 7月 56.0 56.0

企业活动指数 59.5 61.5

就业指数 -- 52.7

新订单指数 -- 58.3

价格指数 -- 53.0

8月6日(四)

1130 美国Challenger企业裁员人数(万人) 7月 -- 4.4842(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 张荻)

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