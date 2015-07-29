欧洲经济指标预测--7月30日-8月6日****

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月27日当周 7月30日(四) 0700 瑞士KOF领先指标 7月 正90.3 正89.7 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 7月 减少0.5 减少0.1 未经季节调整失业人数(万人) 275.7 271.1 经季节调整失业率 6.4% 6.4% 经季节调整失业人数(万人) -- 278.6 0900 欧元区企业景气指数 7月 正0.15 正0.14 经济景气指数 正103.3 正103.5 工业景气指数 负3.4 负3.4 服务业景气指数 正8.0 正7.9 消费者信心指数 负7.1 负5.6 消费者通胀预期指数 -- 正4.8 生产者通胀预期指数 -- 持平 0900 欧元区失业率 6月 11.1% 11.1% 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 +0.3% -0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +0.3% -0.2% (较上年同期) +0.1% +0.1% 2305 英国GfK消费者信心指数 7月 正5 正7 7月31日(五) 0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 +0.3% +0.5% (较上年同期) -- -0.4% 0645 法国消费者支出(较前月) 6月 +0.6% +0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- -0.5% 0800 意大利失业率 6月 12.3% 12.4% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 7月初值 +0.2% +0.2% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 持平 +0.2% (较上年同期) +0.3% +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月初值 -2.0% +0.2% (较上年同期) +0.3% +0.2% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- +0.2% (较上年同期) -- -1.9% 8月3日当周 8月3日(一) 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 50.0 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 7月 -- 54.1 0750 法国Markit制造业PMI 7月 -- 49.6 0755 德国Markit/BME制造业PMI 7月 -- 51.5 0800 欧元区Markit制造业PMI 7月终值 -- 52.2 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 7月 -- 51.4 8月4日(二) 0600 英国Nationwide房价(较前月) 7月 +0.4% -0.2% (较上年同期) +3.5% +3.3% 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 58.1 0900 欧元区PPI(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -- -2.0% 8月5日(三) 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -- +0.1% (较上年同期) -- -1.0% 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 53.4 0750 法国Markit服务业PMI 7月 -- 52.0 综合PMI -- 51.5 0755 德国Markit服务业PMI 7月终值 -- 53.7 综合PMI -- 53.4 0800 欧元区Markit服务业PMI 7月终值 -- 53.8 综合PMI -- 53.7 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 7月 -- 58.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 -- +0.2% (较上年同期) -- +2.4% 8月6日(四) 0545 瑞士消费者信心指数 第三季 -- 负6 0600 德国工业订单(较前月) 6月 -- -0.2% 0830 英国工业生产(较前月) 6月 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.1% 制造业产出(较前月) -- -0.6% (较上年同期) -- +1.0% 1100 英国央行利率决定 8月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。