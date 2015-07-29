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市场报道 | 2015年 7月 30日 星期四 07:34 BJT

****欧洲经济指标预测--7月30日-8月6日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值   
    
    7月27日当周
    
    7月30日(四)
    0700 瑞士KOF领先指标                               7月      正90.3    正89.7    
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)              7月     减少0.5   减少0.1
             未经季节调整失业人数(万人)                          275.7     271.1
             经季节调整失业率                                     6.4%      6.4%
             经季节调整失业人数(万人)                              --      278.6
    0900 欧元区企业景气指数                            7月      正0.15    正0.14
                经济景气指数                                   正103.3   正103.5
                工业景气指数                                     负3.4     负3.4
                服务业景气指数                                   正8.0     正7.9
                消费者信心指数                                   负7.1     负5.6
                消费者通胀预期指数                                 --      正4.8
                生产者通胀预期指数                                 --       持平
    0900 欧元区失业率                                  6月       11.1%     11.1%  
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           7月初值       +0.3%     -0.1%     
                            (较上年同期)                         +0.3%     +0.3% 
             消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                    +0.3%     -0.2%
                                 (较上年同期)                    +0.1%     +0.1%
    2305 英国GfK消费者信心指数                         7月        正5        正7
    
    7月31日(五)
    0600 德国实质零售销售(较前月)                      6月       +0.3%     +0.5%
                     (较上年同期)                                  --      -0.4%
    0645 法国消费者支出(较前月)                        6月       +0.6%     +0.1%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               6月         --      -0.5%        
    0800 意大利失业率                                  6月       12.3%     12.4%
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                    7月初值       +0.2%     +0.2%
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         7月初值        持平     +0.2%
                                  (较上年同期)                   +0.3%     +0.2%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   7月初值       -2.0%     +0.2%
                                  (较上年同期)                   +0.3%     +0.2%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)             6月         --      +0.2%
                               (较上年同期)                        --      -1.9% 
    
    8月3日当周
    
    8月3日(一)
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                 7月         --       50.0
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                   7月         --       54.1
    0750 法国Markit制造业PMI                           7月         --       49.6 
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                       7月         --       51.5
    0800 欧元区Markit制造业PMI                     7月终值         --       52.2
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                      7月         --       51.4
    
    8月4日(二)
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                    7月       +0.4%     -0.2%
                           (较上年同期)                          +3.5%     +3.3%   
    0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)      7月         --       58.1
    0900 欧元区PPI(较前月)                             6月         --       持平
                  (较上年同期)                                     --      -2.0%
    
    8月5日(三)
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               7月         --      +0.1%
                                (较上年同期)                       --      -1.0%
    0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)   7月         --       53.4
    0750 法国Markit服务业PMI                           7月         --       52.0
                   综合PMI                                         --       51.5
    0755 德国Markit服务业PMI                       7月终值         --       53.7
                   综合PMI                                         --       53.4
    0800 欧元区Markit服务业PMI                     7月终值         --       53.8
                     综合PMI                                       --       53.7
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                      7月         --       58.5
    0900 欧元区零售销售(较前月)                        6月         --      +0.2%
                   (较上年同期)                                    --      +2.4%
    
    8月6日(四)
    0545 瑞士消费者信心指数                         第三季         --        负6
    0600 德国工业订单(较前月)                          6月         --      -0.2%
    0830 英国工业生产(较前月)                          6月         --      +0.4%
                     (较上年同期)                                  --      +2.1%
             制造业产出(较前月)                                    --      -0.6%
                       (较上年同期)                                --      +1.0%
    1100 英国央行利率决定                              8月        0.5%      0.5%
                 量化宽松规模(亿英镑)                              --      3,750(完)

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