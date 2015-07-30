金砖国家：7月29日股汇市收盘纵览

路透7月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月29日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨1.0%，至900.12点。

中国股市：沪综指缩量收升3.4%，国企股全线大涨带动大盘快速反弹

中国汇市：人民币收创两周新高，购汇减少与投机性美元空头驱动

香港股市：收高，中国内地股市反弹带来提振

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巴西股市：中国股市的反弹提振整体新兴市场的风险偏好，电信服务商Telefonica Brasil股价上涨带动大盘走高。巴西股市指标Bovespa指数 收涨1.3%至50,245.145点。

巴西汇市：中国股市企稳为整体新兴市场带来一定的宽慰，雷亚尔 周三结束此前五连跌，最终收报3.3281/93，上日收报3.3685/90。

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南非股市：周三收盘走高，为此前三连跌划上句号，受中国股市反弹及本国失业数据有改善提振，不过在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策决定公布之前市场交投较为谨慎。Top-40指数 收涨1.81%至46,108.87点。大盘综合指数 涨1.66%至51,598.54 点。

南非汇市：兰特兑美元小涨，因市场押注美联储声明对通胀态度温和

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印度股市：周三收高，结束此前四连跌。BSE指数 收涨0.38%至27,563.43点；NSE指数 上涨0.46%至8,375.05点。

印度汇市：卢比兑美元 收报63.9100/63.9200，与上日持平。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨3.17%至865.840点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨3.4%至471.11点。