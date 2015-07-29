中国企业：绿地投资大连金融产业及产业地产，拟投建大连地铁5号线

路透上海7月30日 - 中国最大的房地产企业--绿地集团周三与大连市政府签署战略合作框架协议，绿地拟重点参与大连城市基建、金融产业发展及产业地产项目建设，率先合作的大连地铁5号线，总投资预计超过150亿元人民币，将采取PPP（政府和社会资本合作）模式，共同成立项目公司。

据绿地新闻稿及绿地母公司金丰投资 公告，绿地还拟作为主发起人之一参与发起设立金普银行，并择机参与发起设立航运保险公司、商业保理公司、资产管理公司等各类新型金融机构。

另外，绿地拟参与大连金普新区新兴制造业现代化工业园区的开发建设、工业地产、招商运营等工作；以及建设位于金普新区的大连市职业教育基地项目，大连市政府鼓励绿地集团参与原职业教育院校腾出土地开发建设及参与兴办职业教育事业，起步阶段拟参建项目总建筑面积约116万平方米。

最近一年多以来，绿地加快其大基建战略布局，特别在轨道交通建设领域，目前绿地的地铁投资产业已获得5个城市六条地铁项目，绿地还牵头成立国内首支千亿元规模的中国城市轨道交通PPP产业基金。（完）