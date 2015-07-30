EIA库存周报：美国上周原油库存减少420万桶，降幅远超预期

路透纽约7月29日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅远远超过预期，同时汽油库存也因需求稳健而减少。

7月24日止当周美国原油库存 减少420万桶至4.5968亿桶，是分析师预估降幅18.4万桶的逾20倍。

上周美国原油日进口量 减少39.6万桶至270万桶，为当周总原油库存降幅的一半以上。

在EIA报告发布后，原油期货价格转升并劲扬。

“原油库存的减少给油市带来上行压力，”Tradition Energy资深分析师Gene McGillian说。

EIA称，俄克拉荷马州库欣的原油库存 减少21.2万桶。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量 下降10.8万桶，炼厂产能利用率 下降0.4个百分点至95.1%。

汽油库存 减少36.3万桶。而路透调查的分析师原本预期为增加51.2万桶。

EIA在报告中称，上周汽油需求较上年同期增加6.2%，过去四周的日均需求量为951万桶。

过去四周美国的精炼油品总日需求为2,009万桶，较上年同期增加3.8%。

EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加260万桶。市场预期为增加150万桶。(完)