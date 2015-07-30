《中国报摘》--中国证券报7月30日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推进城市地下综合管廊建设，扩大公共产品供给提高新型城镇化质量；确定促进旅游投资和消费的政策措施，打造稳增长调结构惠民生新支点。
* 其他:
--医药工业与医疗卫生方面的“十三五”发展规划基本编制完成，医疗信息化、高性能医疗器械和生物医药被确定为重点突破领域。
--中海集运 公告称，全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司与上海江南长兴造船有限责任公司以及中国船舶工业贸易公司签订了13,500 TEU（即标准箱）型集装箱船建造合同，由上海江南长兴为集运香港建造八艘集装箱船，合同金额共计约57.14亿元人民币。
--用友网络 公告称，公司与阿里巴巴集团 签署全面战略合作协议，双方将在云计算服务、电子商务业务、大数据、广告业务等业务范围及企业文化与管理交流等方面进行全面紧密合作。此举将推进传统企业的互联网化，把握企业互联网万亿级市场机遇。
--国金证券 又在企业应收账款证券化领域有了实质性的突破。“国金-金光一期资产支持专项计划”于7月29日正式成立，并在上海证券交易所固定收益平台挂牌。这是国内首只外商投资企业应收账款资产支持证券产品。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”