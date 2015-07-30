《中国报摘》--中国证券报7月30日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推进城市地下综合管廊建设，扩大公共产品供给提高新型城镇化质量；确定促进旅游投资和消费的政策措施，打造稳增长调结构惠民生新支点。

* 其他:

--医药工业与医疗卫生方面的“十三五”发展规划基本编制完成，医疗信息化、高性能医疗器械和生物医药被确定为重点突破领域。

--中海集运 公告称，全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司与上海江南长兴造船有限责任公司以及中国船舶工业贸易公司签订了13,500 TEU（即标准箱）型集装箱船建造合同，由上海江南长兴为集运香港建造八艘集装箱船，合同金额共计约57.14亿元人民币。

--用友网络 公告称，公司与阿里巴巴集团 签署全面战略合作协议，双方将在云计算服务、电子商务业务、大数据、广告业务等业务范围及企业文化与管理交流等方面进行全面紧密合作。此举将推进传统企业的互联网化，把握企业互联网万亿级市场机遇。