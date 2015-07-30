中港个股：光大集团增持光大银行1.27亿股H股，拟继续择机增持

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月30日 - 中国股份制银行--光大银行 周四公告称，主要控股股东光大集团自7月17日至29日通过港股通买入方式增持该行H股1.27亿股，未来六个月内拟继续在二级市场择机增持。
公告显示，本次增持后，光大集团持有光大银行普通股股份数为111.84亿股，占已发行普通股总股份的比例由23.69%上升至23.96%。
中国股市此前大幅波动，中国财政部本月初表示，股市异常波动期间，财政部承诺不减持所持有的上市公司股票，并要求中央管理的国有金融企业不减持所持有的控股上市公司股票，支持国有金融企业在股价低于合理价值时予以增持。
据香港联交所权益披露显示，中央汇金7月21日亦曾在场内增持606.1万股光大银行H股，涉资约2,146万元人民币。
光大银行A股周三收报4.70元，近一个月累计下跌6.93%；H股收报4.36港元，近一个月累计下跌8.64%。（完）
欲了解详情，请点选 here (发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”