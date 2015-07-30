重发-中港个股：中海集运拟斥资9亿美元建8艘大型集装箱船，以优化船队结构

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(重发以补上最后一段"TEU/"艘的漏字)
路透上海7月30日 - 中国主要的集装箱航运公司--中海集装箱运输股份有限公司 周三晚间公告称，子公司中海集装箱运输（香港）公司已签约建造八艘1.35万TEU（标准箱）集装箱船，合同金额为9.344亿美元，以进一步优化船队结构及扩增运力规模。
此次新船的设计和建造方为上海江南长兴造船公司，其实际控制人为国内两大造船集团之一的中国船舶工业集团公司。首艘船将在2018年4月底前交付，最后一艘船将于2018年底前交付。
本次船款将分四期支付，集运香港将以自有资金和银行融资建造该八艘集装箱船，本次交易预计将提高上市公司资产负债率。
截止去年底，中海集运船队规模为158艘，整体运载能力达72.7万TEU，船队平均箱位为4,599TEU/艘。近年来，公司不断引入大型船舶，致力于船队结构的调整优化，去年公司接收了两艘全球最大的1.91万TEU型新船及八艘1万TEU型新船，同时淘汰老旧船和小型船。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”