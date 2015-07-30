重发-中港个股：中海集运拟斥资9亿美元建8艘大型集装箱船，以优化船队结构

(重发以补上最后一段"TEU/"艘的漏字)

路透上海7月30日 - 中国主要的集装箱航运公司--中海集装箱运输股份有限公司 周三晚间公告称，子公司中海集装箱运输（香港）公司已签约建造八艘1.35万TEU（标准箱）集装箱船，合同金额为9.344亿美元，以进一步优化船队结构及扩增运力规模。

此次新船的设计和建造方为上海江南长兴造船公司，其实际控制人为国内两大造船集团之一的中国船舶工业集团公司。首艘船将在2018年4月底前交付，最后一艘船将于2018年底前交付。

本次船款将分四期支付，集运香港将以自有资金和银行融资建造该八艘集装箱船，本次交易预计将提高上市公司资产负债率。