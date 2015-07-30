《香港报摘》--经济日报7月30日

**头版头条**

--美国联储局经过一连两日会议后，保持息率于零至0.25厘，只称将在就业市场好转后加息，意味仍不排除9月的可能性。

**其他**

--市场预料认购第五批通胀挂钩债券（iBond）的退款额约261亿港元，已有3间银行表态会为这批客户提供人民币定期存款高息优惠，其中花旗< C.N>10万港元等值的人民币1个月定存息率可达4厘。

--产品价格大跌加上为存货减值拨备拖累，中信大锰 上半年净亏损扩大两倍至2.8亿港元。

--华人置业 大股东刘銮雄以及商人罗杰承就澳门贪污案上诉再被驳回，维持原判监禁5年3个月，并不可再提上诉。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘