《香港报摘》--经济日报7月30日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--美国联储局经过一连两日会议后，保持息率于零至0.25厘，只称将在就业市场好转后加息，意味仍不排除9月的可能性。
**其他**
--市场预料认购第五批通胀挂钩债券（iBond）的退款额约261亿港元，已有3间银行表态会为这批客户提供人民币定期存款高息优惠，其中花旗< C.N>10万港元等值的人民币1个月定存息率可达4厘。
--产品价格大跌加上为存货减值拨备拖累，中信大锰 上半年净亏损扩大两倍至2.8亿港元。
--华人置业 大股东刘銮雄以及商人罗杰承就澳门贪污案上诉再被驳回，维持原判监禁5年3个月，并不可再提上诉。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”