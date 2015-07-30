《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月30日

*工商时报：

--封测大厂矽品精密 昨日召开法说会，素有半导体景气铁嘴之称的董事长林文伯直言，下半年景气能见度很低，只能期待第四季出现急单效应。林文伯指出，DRAM(动态随机存取记忆体)价格跌那么凶，说不定今年半导体市场可能不会成长。至于后段封测市场虽然数量成长，但营收规模大概只会较去年持平或小幅成长。

--金管会主委曾铭宗29日表示，已要求金管会三局全面检讨，目前销售出去的金融商品还有哪些不能办理质借，预计8月底前完成检视，未来朝开放方向，最快年底前即可让投资人拿保单、基金、海外债券等，向金融机构办理担保借款。

--富邦证券参股徽商期货，昨日确定总投资金额为3.27亿人民币，将取得增资后40%股权，后续将由徽商期货再向证监会，提出富邦证券的参股申请。

*经济日报：

--各经济预测机构近期下修今年经济成长率预测，经济部长邓振中昨天表示，各界预测数字都还在3%以上，保三应该满乐观的。

--因应金融数位化，财政部长张盛和昨日首度指示公股银行，分行家数太多、太密集的，要加速整并，以降低营运成本，并掌握伊朗出口融资商机，以及注意红色供应链相关产业竞争的风险控管问题。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。