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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 08:30 BJT

《全球汇市》美元受美联储升息预期提振持坚，关注美国第二季GDP

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0964 1.0984 -0.18 -9.37 1.2097

美元/日圆 124.03 123.92 0.09 3.83 119.68

欧元/日圆 135.99 136.11 -0.09 -6.36 144.78

美元/瑞郎 0.9681 0.9675 0.06 -2.62 0.9941

英镑/美元 1.5590 1.5602 -0.08 0.11 1.5573

美元/加元 1.2957 1.2943 0.11 11.53 1.1618

澳元/美元 0.7291 0.7291 0.00 -10.74 0.8168

新西兰元/美元 0.6642 0.6662 -0.30 -14.81 0.7797

澳元/日圆 90.430 90.350 0.09 -7.47 97.750

新西兰元/日圆 82.380 82.560 -0.22 -11.89 93.310

英镑/日圆 193.36 193.34 0.01 4.05 186.38

澳元/新西兰元 1.0967 1.0931 0.33 4.76 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞/李爽/刘秀红；审校 张涛/王丽鑫/白云)

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