《香港报摘》--信报7月30日

**头版头条**

--政府发行第5批通胀挂鈎债券（iBond）热卖，认购人数约达60万人，创历年新高。

**其他**

--国际货币基金组织（IMF）在年度报告指出，香港拥有大量金融资源，且监管审慎，能限制潜在资本流动波动性所产生的风险。

--壹传媒 宣布整合杂志出版及印刷业务，把公司英文名称由“Next Media Limited”更改为“Next Digital Limited”以反映策略性转移业务重点。

--山水水泥 第一大股东天瑞集团提出罢免现任董事及委任新董事的建议遭到股东会99.9%的高票率反对，显示围绕山水水泥控制权的争夺战告终。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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