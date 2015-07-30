《香港报摘》--信报7月30日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--政府发行第5批通胀挂鈎债券（iBond）热卖，认购人数约达60万人，创历年新高。
**其他**
--国际货币基金组织（IMF）在年度报告指出，香港拥有大量金融资源，且监管审慎，能限制潜在资本流动波动性所产生的风险。
--壹传媒 宣布整合杂志出版及印刷业务，把公司英文名称由“Next Media Limited”更改为“Next Digital Limited”以反映策略性转移业务重点。
--山水水泥 第一大股东天瑞集团提出罢免现任董事及委任新董事的建议遭到股东会99.9%的高票率反对，显示围绕山水水泥控制权的争夺战告终。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”