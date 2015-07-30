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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 08:28 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月30日

路透香港7月30日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7503港元      )
                                                                                                   
 美股道琼工业指数周三收高121.12点，或0.69%，报17,751.39点。因美联储政策声明使投资者安心            
                                                                                                   
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       127.640    1.17      73261             9.892       2.41
 中国铝业                       9.150    1.78      60431             2.837       1.67
 中国移动                      63.750    0.97     202058            98.816      -0.03
 中国人寿                      19.320    1.52     226720            29.947       1.00
 中石油                       102.520    3.32      51350             7.946       1.48
 中石化                        77.000    2.16      45351             5.968       1.15
 汇丰控股                      45.080    0.63    1380082            69.877       0.47
 中电信                        55.930    0.18      19321             4.335       1.04
 中国联通                      13.920    0.43     322341            10.788       1.20
 兖州煤业                       5.790    1.76       8657             4.487       1.07
 华能国际                      49.060    2.46      20508             9.506      -0.67
 南方航空                      50.590   -0.98       7704             7.842       1.45
 东方航空                      43.200    0.82      11749             6.696       3.50
 中芯国际                       4.530    2.03       4672             0.702       0.31
 
    （完）

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