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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 08:36 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月30日-8月6日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。     
 日期  时间   国家   规模       发行细节
 7/30         美国              发售七年期公债
 7/30         意大              标售中长期债券
              利                
 7/30         日本              标售三个月期贴现国库券
 8/3   1350   法国              标售国库券(BTF)
 8/4          日本              标售10年期公债
 8/4          英国              标售2025年到期票息2%公债
 8/5          日本              标售六个月期贴现国库券
 8/5          德国   40亿欧元   标售五年期联邦债券
 8/6          日本              标售三个月期贴现国库券
 8/6          法国              标售OAT债券
 8/6          日本              提高流动性债券标售
 8/6          西班              标售公债
              牙                
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
    

 (编译 王兴亚；审校 王丽鑫)

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