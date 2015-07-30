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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 09:11 BJT

美股业绩：恩智浦半导体第二季营收大增11.6%，至15.1亿美元

路透7月29日 - 恩智浦半导体(NXP Semiconductors) 公布第二财季营收增长11.6%，因其汽车电子产品获强劲需求。该公司完成对美国飞思卡尔半导体(Freescale) 的收购后，将成为欧洲最大的晶片(芯片)制造商。

该公司截至7月5日的第二财季营收增至15.1亿美元，上年同期为13.5亿美元。

归属于股东的净利增至3亿美元或每股1.23美元，上年同期为1.59亿美元或每股0.64美元。(完) (编译 刘秀红；审校 王兴亚)

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