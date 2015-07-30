美股业绩：恩智浦半导体第二季营收大增11.6%，至15.1亿美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透7月29日 - 恩智浦半导体(NXP Semiconductors) 公布第二财季营收增长11.6%，因其汽车电子产品获强劲需求。该公司完成对美国飞思卡尔半导体(Freescale) 的收购后，将成为欧洲最大的晶片(芯片)制造商。
该公司截至7月5日的第二财季营收增至15.1亿美元，上年同期为13.5亿美元。
归属于股东的净利增至3亿美元或每股1.23美元，上年同期为1.59亿美元或每股0.64美元。(完) (编译 刘秀红；审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”