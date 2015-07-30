《交易视点》台债受惠资金浮滥，趋势偏多--群益金鼎证券

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月30日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周三早盘利率在平盘上下整理，追价谨慎但卖压也不重，然而接近中午时五年券104/9 殖利率跌破0.96%引发追价，加上报价松散利率下跌迅速，收于日低。
央行再度增发两年期定期存单反映着市场资金浮滥，短线资金追逐有限的筹码态势明显，预估整体趋势仍偏多。殖利率曲线走宽的机会大。104/9区间0.93-0.98%，10年券104/5期 区间1.45-1.48%。(完) (整理 董永年; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”