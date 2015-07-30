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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 08:43 BJT

《交易视点》台债受惠资金浮滥，趋势偏多--群益金鼎证券

路透台北7月30日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周三早盘利率在平盘上下整理，追价谨慎但卖压也不重，然而接近中午时五年券104/9 殖利率跌破0.96%引发追价，加上报价松散利率下跌迅速，收于日低。

央行再度增发两年期定期存单反映着市场资金浮滥，短线资金追逐有限的筹码态势明显，预估整体趋势仍偏多。殖利率曲线走宽的机会大。104/9区间0.93-0.98%，10年券104/5期 区间1.45-1.48%。(完) (整理 董永年; 审校 黄凯)

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