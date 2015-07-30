澳新经济指标预测--7月31日-8月7日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月27日当周 7月31日(五) 0100 新西兰NBNZ企业展望指数 7月 -- -2.3% 企业自身活动指数 -- 23.6% 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 -- +0.5% (较上年同期) -- +0.7% 0130 澳洲民间部门信贷 6月 +0.5% +0.5% 房屋信贷 -- +0.5% 8月2-3日 2330 澳洲AIG制造业指数 7月 -- 44.20 8月3日当周 8月3日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 7月 -- +0.1% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 7月 -- -1.3% 网络招聘广告 -- +1.4% 8月4日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 -- +0.3% 0130 澳洲零售销售 (较上前季) 第二季 -- +0.7% 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 6月 -- 逆差27.51 商品/服务进口(较前月) -- -4.0% 商品/服务出口(较前月) -- +1.0% 0430 澳洲央行利率决定 8月 -- 2.00% 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 -- 5.8% HLFS就业增长(较前季) -- +0.7% HLFS就业参与率 -- 69.6% 2245 新西兰劳工成本指数(较上季) 第二季 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.8% 8月4-5日 2330 澳洲AIG服务业指数 7月 -- 51.20 8月5日(三) 暂无重要经济数据公布 8月6日(四) 0130 澳洲就业人口(万人) 7月 -- 增加0.73 全职就业人口(万人) -- 增加2.45 就业参与率 -- 64.8% 失业率 -- 6.0% 8月6-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 7月 -- 46 8月7日(五) 0130 澳洲自住房屋融资 6月 -- -6.1% 投资房屋融资 -- -3.2% (完)