《交易视点》央行发行低利14天期存单，台债偏多看待--元大宝来证

路透台北7月30日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾存在基本面疑虑，台股能否走稳成为左右公债殖利率向下突破的重要因素之一，而央行发行14天存单让市场朝较偏利多方向解读，带动五年券殖利率往今年低点靠近，五年与10年双双来到今年低档区间，之后呈现窄幅盘整机率较大，等待消息面指引。预估本周10年券104/5 成交区间为1.45%-1.50%，而5年券104/9期 则在0.95%-1.0%之间。

美联储声明公布如预期维持利率不变，对于就业市场及经济活动保持正面看法，在8月没有会议排程之下，美联储有两个月时间来观察经济数据变化决定是否在9月升息，然而目前影响升息的关键点依然在于通膨，其主因于商品价格下滑及强势美元，且中国经济状况也成为主席叶伦一大隐忧。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)