《交易视点》央行发行低利14天期存单，台债偏多看待--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月30日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾存在基本面疑虑，台股能否走稳成为左右公债殖利率向下突破的重要因素之一，而央行发行14天存单让市场朝较偏利多方向解读，带动五年券殖利率往今年低点靠近，五年与10年双双来到今年低档区间，之后呈现窄幅盘整机率较大，等待消息面指引。预估本周10年券104/5 成交区间为1.45%-1.50%，而5年券104/9期 则在0.95%-1.0%之间。
美联储声明公布如预期维持利率不变，对于就业市场及经济活动保持正面看法，在8月没有会议排程之下，美联储有两个月时间来观察经济数据变化决定是否在9月升息，然而目前影响升息的关键点依然在于通膨，其主因于商品价格下滑及强势美元，且中国经济状况也成为主席叶伦一大隐忧。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”