《香港报摘》--其他报纸重要消息7月30日

**明报**

--海通国际 与国泰君安国际 均否认接获中国证监会致电要求其高层前往北京中证监总部以及广东证监局进行会议，以及要求准备沪股通多只股份的交易资料。

**星岛日报**

--电讯商为争夺市场变阵，香港电讯 与数码通 相继推出手机钱包业务，大战火药味浓厚。

**苹果日报**

--中国通号 散户的孖展（保证金融资）反应淡，第二日公开招股部分仍未录得足额认购。

**东方日报**

--有内地传媒引述市场消息透露，长实地产 位于上海浦东陆家嘴在建综合物业世纪汇获多家境外基金洽购，目前最高报价达200亿元人民币，惟尚未达成实质意向。

**文汇报**

--方兴地产 宣布建议改名为“中国金茂控股集团有限公司”，将有助于统一品牌战略，公司目前已经在14个城市拥有逾30个以“金茂”命名的商业、写字楼及住宅项目。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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