全球金市：金价徘徊在五年半低点附近，美联储声明提升9月升息希望

美国8月期金 上涨0.3%，报每盎司1,096美元。

美国周四将公布第二季国内生产总值(GDP)初值。预料经济将重现增长，料为扩张2.7%。此前第一季GDP受气候影响呈现萎缩。

美国6月二手房签约数量在连增五个月后意外减少，暗示成屋销售在最近的大幅增长后有所降温。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 持仓连续第二日持平在2,187万盎司，为2008年9月以来最低水平。

高盛大宗商品研究全球主管Jeffrey Currie周三在接受CNBC访问时说，金价有可能跌至每盎司1,050美元，金市前景更加偏空。(完)

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