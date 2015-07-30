全球金市：金价徘徊在五年半低点附近，美联储声明提升9月升息希望

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国8月期金 上涨0.3%，报每盎司1,096美元。
美国周四将公布第二季国内生产总值(GDP)初值。预料经济将重现增长，料为扩张2.7%。此前第一季GDP受气候影响呈现萎缩。
美国6月二手房签约数量在连增五个月后意外减少，暗示成屋销售在最近的大幅增长后有所降温。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 持仓连续第二日持平在2,187万盎司，为2008年9月以来最低水平。
高盛大宗商品研究全球主管Jeffrey Currie周三在接受CNBC访问时说，金价有可能跌至每盎司1,050美元，金市前景更加偏空。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”