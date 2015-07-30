港报社评：抹黑伤者插水缺基本同情心--星岛日报7月30日

香港大学医学院外科学系教授卢宠茂，在学生冲击校务委员会的混乱现场受伤倒地，引起社会热烈讨论。网上更热议他是否「插水」，还有艺人借题发挥，冷嘲热讽之词，缺乏了对受伤人士的基本同情心。 针对立场不同的人士，予以丑化，打击其公信力，这种手法在阴谋论充斥的社会有一定市场。卢宠茂在占领运动期间，公开以癌症比喻来批评这场运动，与他一起联署公开声明的五百个医生，至今仍然名列部分网上讨论区的「庸医」名单。这次他在会场倒地，有网民质疑他像足球员装作被侵犯以博球证判罚对手，也就不足为奇。卢宠茂视这种说法是侮辱，乃人之常情。

「插水论」可以说得娓娓动听，大众需要辨别真假。与球员在场上抱膝倒地数分钟后即可回勇踢球不同，卢宠茂倒地一段长时间后，要由救护车送去医院，更向医院当值警员报称可能被人踢倒。后来他补充说不知道是谁碰谁，以当时的混乱情况，当事人确实不易百分百清楚发生了甚么事触动他的旧患，痛到他无法站立。 大家不妨衡量卢宠茂如果虚报受伤要承受的代价。一来，如此倒卧在地，并不是甚么光采的事，不像某些球员视「插水」为家常便饭。二来，他真的是送去医院求治，难道不怕遭同行拆穿西洋镜？三来，他向警员落口供，如果报假案误导警方，可以因浪费警力罪名负上刑事责任，甚至留下刑事案底，影响自己如日方中的教学和医学生涯。他会愿意为求离开冲突现场，而冒这样大的风险代价吗？ 除了透过风险回报的推论，大家还可以留意实质的文字证据，医院对卢宠茂的诊断报告，不可能说谎。阴谋论者如果进而推测医院和警方会串同卢宠茂瞒骗大众，就把「插水论」推向天方夜谭之境。

人家受伤倒地，还要加以抹黑，同情心之匮乏，有如当晚救护车开入校园时，包围救护车向虑宠茂投掷胶樽的示威者。有人召警为救护车开路，完全合理，学生会竟批评此举断送港大自主，难免予人立场先行，不问是非之感。 学生会为今次冲击行动自辩，声称已用尽所有表达意见的渠道，校委会仍然漠视诉求，才冲进会场要求直接对话，批评今次拖延副校长任命是「制度暴力，议会失效」。 可是，学生是否再没有其他渠道表达意见？表达了意见是否一定要对方接纳，若不接纳就诉诸群众冲击行动施压？学生这种「以暴易暴」的策略，符合民主精神吗？能够收到改善问题之效吗？还是反而把自己推到爱好和平说理者的对立面呢

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