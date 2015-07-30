港报社评：港大副校任命事态恶化，应尽快解决纾社会不安--明报7月30日

港大副校长任命事件，发展至学生冲入会议室，阻断校务委员会的会议，从电视镜头所见，学生的冲击行为不能接受，特别是涉嫌妨碍委员们人身自由的做法，应予谴责；冲击所见，堂堂大学生非理性言行与市井之徒无异，使人对大学生的素质大开眼界。另外，前晚会场内外情况，反映事态开始溢出港大范围，有成为新一轮群衆事件之势，因此，港大就副校长任命一事，不宜再拖，应该及早解决，使事态不致引发社会不安和冲击稳定。

港大副校长（学术）的任命，校委会表决结果，交由首席副校长决定，连校长也不能与闻，这个周折明显是拖延策略，因为历来副校长任命并无这个程序；另外，其他4名副校长已经相继任命，他们都毋须等待首席副校长拍板。因此，事态十分诡异，校方的解释也未能令人信服，港大校内校外反响强烈，特别是港大校友高调表达不满，要求校方按既有规章制度办事，勿毁了这家百年学府的基业。可以说，港大校方应该感受到内外压力，也处于十分被动景况。

检视事态发展，港大学生、校友等的恰当取态，应该是在各个层面发声，保持压力，静观校委会怎样筹谋解套，若有需要才伺机而动。以此检视数十名学生冲击会场的做法，显然使各方努力的正当性蒙上污点。实际上，学生的冲击不仅未能推动事态向前发展，还落得一个盲目冒进的駡名，并未起到任何积极正面作用。

学生冲进会场后指骂委员，部分被针对者承受着粗言秽语辱骂，人格也遭到诋譭等，他们之中有教授级人士，对于辱骂诋譭固然感到气愤，不过，透过电视镜头，这一幕使他们争得不少同情，反而骂人的学生暴露其素质之低，与港大学生的身分并不匹配。

在围堵中，学生「明令」不准委员们离去，态度嚣横至极。其实，学生凭什么限制委员们的行动自由，他们大概认为可藉此强迫他人就范，但是，当晚所见胁迫行径，实际上近乎非法禁锢，若惊动官府介入，事态可不是学生们想像的那么简单。另外，有委员欲离去，在停车场被围堵，最不可置信的是有委员受伤倒地，要送院检查治疗，不过，救护车被堵塞未能开走；即使是两军交战，也不会阻碍救护伤员，现在最高黉宫学府有教授受伤，救护员开腔要求开路，示威者竟然不放行，这种冷血取态，应予谴责。

受伤被阻延送院的卢宠茂教授，透露还被投掷水樽，对此，他只是轻轻一句「希望嗰啲唔系我哋嘅学生」，不过，对一位师长来说，这句可以是心如刀割的说话。港大校委会「等埋首副」的操作，学生们或许认为保卫校誉，不能停留在静态示威，应该动态冲击，迫使校方正视和面对他们的诉求，但是学生们做得踰矩过分，完全忘却起码的基本理性，致使丑态暴露人前，呈现出来的效果，与他们原要达至的目的，适得其反，港大学生的素质更遭到沉重一击。保护校誉却使自己和大学出丑，这大概是学生行动前万万想不到的后果。

检视了学生盲目冒进之后，港大任命副校长事态发展，有演变成为社会群体抗争事件之势。港大校友组织大多动员起来，回应此事，他们之中只要部分人参与行动，就是一股不容忽视的力量；况且，不少港大校友在社会上位居要津，他们的能量绝对不能小觑，若发动和推动起来，在社会上可以筑起一个强大的网络，届时当局的处境将更加被动。

港大在任命副校长（学术）另辟蹊径，名义上按既定程序办事，实质是在大家熟悉和认知的程序上「僭建」，意图藉着操控程序，阻绝个别人士担任这个职位。有关事态，涉及破坏港大的规章制度，损害院校自主，这是动摇港大百年基业的大事，若当局的盘算得逞，香港的大学教育也会严重倒退，此所以愈来愈多港大校友投入抗争，社会上也愈来愈多人认识到事态的严重，表示关注。若此事再拖下去，不应排除港大校内校外联结抗争的可能，除非当局不在乎引发新一轮朝野对抗，为免事态恶化，应该要求港大尽快解决此事，消除一个导致社会不安的政治炸弹。

个人事小，制度事大。谁成为港大副校长，并不重要，若为了阻绝个别人士的任命而毁了港大百年基业才最重要。为了一个副校长人选，强使港大礼崩乐坏，眼前可能面对大规模抗争，长远则毁了香港的大学教育，以两方面的重要性衡量，太不成比例，也太不值得了。若认为一个人在副校长岗位上可以扭转港大路向，这肯定是误判，除了有其他管理层成员制衡，还有港大的典章制度对任何人都是有形和无形的约束。副校长在港大的历史长河，只是其中一名过客，为了政治需要而自毁长城，受伤害的不会是个别人士，而是港大以至香港。此乃港大衮衮诸公以至幕前幕后诸般人等，必须看清楚的个中关键。

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