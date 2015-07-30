港报社评：铅水风波见纰漏，‘差不多”文化害死人--信报7月30日

因「牛下女车神」李慧诗而名满香江的牛头角下邨，这次却因食水样本含铅超标而成为「新闻屋邨」；当年饮「牛下水」长大的李慧诗身强力壮，可现时居于经重建的牛下一期邨民，正为恐怕「铅水」影响健康而忧心忡忡，相信「女车神」也会为一众「街坊」祈求平安。

牛头角下邨乃于二○○三年爆发「沙士」疫症之后，监于衞生环境恶劣及楼龄过高，被列为房委会「整体重建计划」中最后一个拆卸再建的公共屋邨，讵料十二年过后，此邨再遭逢另一次健康危机。政府昨天公布三个二○一一至二○一二年落成的屋邨食水抽验结果，牛头角下邨一期的一百三十个样本中，有六个含铅量超出世衞标准，当局须启动应急措施，并安排邨内较高风险的居民验血。

至此，继启晴邨、葵联邨二期、荣昌邨之后，又一公共屋邨被证实「中招」，铅水源流不断扩展，且看似陆续有来的机会不小。

当本月上旬启晴邨首先被揭发食水含铅超标之初，问责的矛头除指向相关政府部门外，建筑商、水喉匠和内地预制组件等，亦为众矢之的。然而，随着铅水肇祸的范围一再扩大，却见受影响的屋邨，其承建公司不同，安装水喉的工匠各异，更教人担心铅水问题存在已久，且不排除非限于公屋，甚至成为「常态」。

迄今而言，「铅头」很大可能来自水管焊接物料，以牛头角下邨为例，经政府化验人员快速测试，显示水管焊料含铅。换言之，可以肯定有人在焊接水管工程中，用了违例物料，而负责验收楼宇人员，对供水设施的检查未能发现纰漏，皆责无旁贷，其咎难辞。

在铅水风波中，究竟有哪些公务人员涉及疏忽失职，仍待多个委员会及专责部门检讨调查，但事件不禁令人想起南丫海难。在这宗死伤超过一百三十人的严重事故中，除了肇事船长须负上刑责以外，海事处于验收南丫四号时，虽有人发现缺乏一道水密门，不符图则，仍发出牌照，而这种失误，导致船只被撞后快速沉没，间接令乘客失去更多逃生的时间。正因检验的马虎疏漏，引致严重的安全隐患，南丫海难是个惨痛例子，今次食水被揭发含铅，影响更广更深远，使大批市民健康受损，忧心如焚。

香港公务员队伍一向以廉洁和高效而获称许，惜从近年的连串事故而观，未免予公众过誉之感，特别叫人忧虑的是，敷衍塞责的「差不多」文化彷佛在滋长蔓延，有些并非始于现届政府，而是过去遗留的缺失与流弊，今天正不断显现、发酵、恶化，在当前政府弱势、社会撕裂的环境下，实在情况堪虞。

胡适先生笔下的「差不多先生」，最终因为延请大夫时也是抱着差不多就可以的态度，一命呜呼了，临终还嚷着「活人和死人也差...差...不多」。「差不多」文化确实可以害死人，特别是其工作关乎市民安危的公务人员，更须引以为监，铅水虽未致夺命，对人身的直接损害也是不容半点轻心。

政治议题可以拗个地老天荒，民生问题则刻不容缓，正愈演愈烈的铅水风波，对于声称全力关注民生的梁振英政府，绝对是一大严峻挑战，处理若稍有差池，势必使其本已萎靡的民望更趋低残，加上年底区议会选举在即，各方政治势力无不戮力以此议题抢分，当局遭受的压力益甚。政府官员和公务员队伍惟有努力清除「差不多」文化，积极进取地应对危机，严谨细致地做好善后和补救工作，始有希望化解「铅毒」，重见生天。

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